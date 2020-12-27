Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2020 yılındaki eğitimlerine 2 bin 204 kişi katıldı - Son Dakika

Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2020 yılındaki eğitimlerine 2 bin 204 kişi katıldı

27.12.2020 12:11
Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2020 yılındaki eğitimlerine 2 bin 204 kişi katıldı, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) bu yıl düzenlediği eğitim ve webinar programlarına 2 bin 204 kişinin katıldığı bildirildi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) bu yıl düzenlediği eğitim ve webinar programlarına 2 bin 204 kişinin katıldığı bildirildi.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, UİB'in, üyelerinin uluslararası rekabet gücünü ve ihracatını artırmak amacıyla düzenlediği eğitimler yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının gölgesinde geçen 2020 yılında da sürdü.

Üyelere, eğitimler sayesinde potansiyeli olan ülkelere ihracatını artırma imkanı sağlandı.

UİB'in eğitimleri, teknik ve teorik bilginin yanında yeni yönetmelik ve teşviklerin detayları, ülkelerle ihracat köprüsü kurma çalışmaları, iç ve dış piyasalardaki değişimler, iş insanı yetiştirme programları, ihracat potansiyeli olan ülkelerin analizleri, örnek değerleme süreçleri gibi başlıklarda gerçekleşti.

İhracat ve dış ticaret başta olmak üzere iş dünyasını ilgilendiren tüm alanlarda yıl boyunca seminer, webinar programları da düzenlendi. Özellikle uluslararası rekabet gücünü artırma ve yeni pazar arayışları kapsamında dünyanın farklı kıtalarında yer alan ülkelerle yapılan webinar programları ilgi gördü.

Meksika, Güney Kore, Arjantin, Uruguay, Paraguay, Belarus, Fas ve İran gibi önemli ihracat potansiyeli barındıran ülkelerle çevrim içi yapılan görüşmeler ve bilgilendirme toplantılarında pek çok UİB üyesi firma işlerini geliştirme fırsatı yakaladı.

UİB'in bu yıl verdiği 51 eğitim programına katılan 2 bin 204 üye, özellikle fiziki eğitimlere yönelik yüzde 90 civarında olumlu geri bildirimde bulundu. Üyeler, interaktif gerçekleşen çevrim içi eğitimlerde de sunumlardan büyük fayda sağladığını ifade etti.

Toplam 278 saat süren eğitimlerin 14'ü fiziki, 37'si de çevrim içi gerçekleşti. Uluslararası kabul görmüş metodolojilerle ilgili bilgilerin de sunulduğu programlarda, ticari programların yanı sıra iletişim, empati, problem çözme, stres yönetimi gibi kişisel gelişime büyük katkı sunan konularda da eğitmenler tarafından önemli bilgiler aktarıldı.

Eğitimlerini, üyelerine web sitesi, sosyal medya, e-posta ve sirküler gibi pek çok farklı platformda duyuran UİB, 2021 yılında üyeleri için bir yeniliğe daha imza atmaya hazırlanıyor.

UİB, yıl içinde eğitimleri için bir web sitesi ve UİB Akademi olarak gerek duyuru yapılması gerekse aktif olarak üyelerinin eğitim önerilerini iletebilmesi için bir portal oluşturmayı hedefliyor.

Ayrıca UİB, uzman kişilerin kısa sunumları ve görüşlerinin yer aldığı bir platform oluşturmayı planlıyor.

İhracat, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birliklerinin 2020 yılındaki eğitimlerine 2 bin 204 kişi katıldı - Son Dakika Ekonomi


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