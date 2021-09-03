Uludağ İhracatçı Birliklerinin ağustos ayı ihracatı 2,5 milyar dolar oldu

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), ağustos ayında 2 milyar 492 milyon 830 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı 31,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

UİB'in ağustos ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 51 artışla 2 milyar 492 milyon 830 bin 701 dolar oldu.

Ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59'luk artışla 2 milyar 82 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ise geriye dönük 12 aylık performansı 26 milyar 130 milyon dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) ağustos ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 37 artışla 107 milyon 270 bin dolar ihracata imza attı.

Bu dönemde geçen yılın aynı ayına göre Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) ihracatı, yüzde 11 artışla 77 milyon 459 bin dolara, Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliğinin (UMSMİB) ihracatı yüzde 45'lik artışla 23 milyon 287 bin dolara çıktı.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ekonomideki toparlanmanın sürdüğünü, Türk ihracatçısının 2021 yılı boyunca koşullar fark etmeksizin sergilediği performansın bunda büyük etkisi olduğunu belirtti.

Ülke ekonomisinin toparlanmasını sürdürdüğünü ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2021 yılı ikinci çeyreğine ilişkin büyüme rakamının beklentilerin üzerinde olması ve ihracat rakamları bunun en büyük göstergesi. Bu olumlu tablonun sürdürülmesi ve kalıcı hale gelmesi çok önemli. Yıl sonunda hedeflediğimiz ihracat ve büyüme rakamlarına ulaşacağımıza inanıyoruz."