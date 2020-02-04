Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 2,5 milyar doları geçti - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 2,5 milyar doları geçti - Son Dakika Ekonomi

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 2,5 milyar doları geçti

6 saat önce

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ocak ayı ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,79 artarak 2,5 milyar doları aştı.

Uludağ İhracatçı Birliklerinin ocak ayı ihracatı 2,5 milyar doları geçti, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birliklerinin (UİB) ocak ayı ihracatı, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 4,79 artarak 2,5 milyar doları aştı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, ocak ayındaki ihracatı 2 milyar 528 milyon dolar olan UİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki dış satımı ise 31 milyar 851 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB) ocakta ihracatı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,83 artarak 2,1 milyar dolar oldu. OİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı ise 27 milyar 247 milyon dolar olarak açıklandı.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliğinin (UTİB) dış satımı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,67 artarak 103 milyon dolara çıktı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 1 milyar 199 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.


Ocak ayında 60,4 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB) dış satımı yüzde 16,07 arttı. UHKİB'in 12 aylık ihracatı ise yüzde 8,75 artışla, 693 milyon dolara ulaştı.


Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) 11,7 milyon dolarlık dış satım gerçekleştirdi. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı 156,9 milyon dolar oldu.

Ocakta 6,1 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde 127 milyon dolarlık dış satıma imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin dış satımının yüzde 27 yükselerek 212,6 milyon dolar olduğu duyuruldu.

İhracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ülke ekonomisindeki pozitif hareketlenme doğrultusunda geçen yıl olduğu gibi bu sene de Türkiye'nin ihracatında artışlar beklediklerini bildirdi.

Çelik, "Faiz oranlarının gerilemesiyle finansmana erişim kolaylığı sağlayan ihracatçılarımızın, yeni pazarlara ve ürün geliştirmeye odaklanarak yeni stratejilerle başarılarını yıl boyunca sürdüreceklerine olan inancımız tamdır. Biz de UİB olarak ihracattaki artış trendinin devamlılığı adına çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

İhracat, Uludağ, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 11:52 Kaynak: AA
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