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Uludağ İhracatçı Birliklerinin temmuz ayı ihracatı 2,1 milyar dolar - Son Dakika

Uludağ İhracatçı Birliklerinin temmuz ayı ihracatı 2,1 milyar dolar

03.08.2021 12:01
Uludağ İhracatçı Birliklerinin temmuz ayı ihracatı 2,1 milyar dolar, System.String[]

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), temmuzda 2 milyar 136 milyon dolarlık ihracata imza attı.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), temmuzda 2 milyar 136 milyon dolarlık ihracata imza attı.

UİB'den yapılan açıklamaya göre, Birliğin geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı, 30 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen ay UİB'in ihracatı 2 milyar 136 milyon dolar oldu.

Temmuzda 1 milyar 710 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 369 milyon dolar oldu.

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), temmuzda geçen yılın aynı ayına göre, yaklaşık yüzde 3,5'lik artışla 97 milyon 344 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık ihracatı, yüzde 19,7 artışla 1,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,5 artışla 84 milyon 318 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı, yüzde 36,5 artarak, 893,3 milyon dolar oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1'lik artışla 18 milyon 677 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 33 artışla 218,2 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), temmuzda 19,9 milyon dolarlık dış satışa imza attı. Birliğin geriye dönük 12 aylık ihracatı, 152,3 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve "diğer" başlığı altında listelenen sektörlerin temmuz ayı ihracatı, 205,3 milyon dolar olarak açıklandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, uzun Kurban Bayramı tatiline rağmen ülke genelinde temmuz ihracatında önemli rakamların yakalandığını belirtti.

Çelik, "Son 12 ayda ilk kez 200 milyar dolar ihracatı geçerek, önemli bir sınırı aşmış olduk. Ülke olarak yaşadığımız orman yangınları hepimizi derinden üzüyor. İhracat rakamlarındaki bu güzel tabloyla bu zor atmosferde, bir nebze moral bulmuş olduk. Emeği geçen tüm ihracatçılarımıza teşekkür ederiz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ İhracatçı Birliklerinin temmuz ayı ihracatı 2,1 milyar dolar - Son Dakika Ekonomi


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