Son Dakika Haberleri: Uludağ'ın Büyüleyen Manzaraları Dağcılar Tarafından Görüntülendi

Uludağ'ın Büyüleyen Manzaraları Dağcılar Tarafından Görüntülendi

39 dakika önce

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, doğa yürüyüşçülerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

Uludağ'ın Büyüleyen Manzaraları Dağcılar Tarafından Görüntülendi, System.String[]
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, doğa yürüyüşçülerin vazgeçilmez adresi olmaya devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde yola çıkan Bursalı dağcılık kulüpleri soluğu Uludağ'da alıyor. Farklı parkurlardan Bursa'ya inen dağcılar eşsiz manzaraları kayıt altına alıyor. Hafta sonu tatilini değerlendirmek isteyen Timsahlar Trekking Grubu üyeleri oteller bölgesinden başladıkları yürüyüşte yer yer 1 metreye ulaşan karda, kimsenin ayak basmadığı yerlerden geçerek, 20 kilometrelik zorlu bir yürüyüş gerçekleştirdi. Grup, kar yağışıyla birlikte manzara fotoğrafları çekerek yürüyüşün keyfini çıkardı.

Grup lideri Salih Albayrak, grubun hiçbir şekilde ticari hedefinin olmadığını, çeşitli meslek dallarından üyeleri bulunduğunu belirtti. Yıllardır her hafta sonu Bursa ve çevre illerde yürüdüklerini, zor şartlar altında da olsa haftada bir gün şehrin keşmekeşinden uzaklaşarak tabiatla baş başa kaldıklarını söyledi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 01:24 Kaynak: İHA

Bursa, Uludağ, Güncel
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