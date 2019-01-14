Son Dakika Haberleri: Uludağ'ın Eteğinde Muhteşem Güzellik...buz Tutan Göletin Üzerinde Metrelerce Yürüdü

Uludağ'ın Eteğinde Muhteşem Güzellik...buz Tutan Göletin Üzerinde Metrelerce Yürüdü

1 saat önce

Uludağ'ın güney yamacındaki Keles'e bağlı Gököz Göleti kışın da kendine hayran bırakıyor.

Uludağ'ın Eteğinde Muhteşem Güzellik...buz Tutan Göletin Üzerinde Metrelerce Yürüdü, System.String[]
Uludağ'ın güney yamacındaki Keles'e bağlı Gököz Göleti kışın da kendine hayran bırakıyor. Eksi 10 derece soğukla birlikte buz tutan gölet hem fotoğraf hem de doğa tutkunlarının uğrak yeri olmaya devam ediyor. Ziyaret için gelen vatandaşlar buz tutan gölette yüzlerce metre yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektiriyor. O göletin muhteşem güzelliği de havadan görüntülendi.

Bursa'ya yaklaşık 60 kilometre mesafede bulunan Gököz Göleti kış aylarında da güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ'ın güney yamacındaki Gököz Göleti'nin beyaza bürünmüş hali gelenleri büyülerken, doğa yürüyüşü yapmak için Gököz'e gelen vatandaşlar buz tutan göletin üzerinde yürüyüp, hatıra fotoğrafı çektirdi. O anlar doğa fotoğrafçısı Yakup Altan tarafından havadan ve karadan kaydedilirken, ortaya ilginç görüntüler çıktı.

Doğa yürüyüşü yapmak için gelen Zafer Peker, "Burada hava sıcaklığı şehir merkezine göre 10 derece daha düşük olduğunu, Bursa merkezde hava açıkken burada kar altında göl manzarası seyredebilirsiniz" dedi.

"Bulunduğumuz yer belki iki metreyi bulacak şekilde ama biz buz tutan gölde karşıdan karşıya geçmeyi başardık" diyen Peker, herkese bu muhteşem güzelliği görmeyi tavsiye etti. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:13 Kaynak: İHA

Bursa, Keles, Uludağ, Güncel
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