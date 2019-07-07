Uludağ'ın etekleri alevler teslim
51 dakika önce
Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 20 hektarlık alan kül oldu.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:26 Kaynak: İHA
'da Uludağ
'ın eteklerinde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken 20 hektarlık alan kül oldu.
Edinilen bilgiye göre, merkez Yıldırım
ilçesi Derekızık mevkiindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir sebepten dumanlar yükselmeye başladı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok sayıdaki itfaiye ekibinin katıldığı söndürme çalışmasına havadan da helikopter müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangından kovanlarda bulunan arılarda etkilendi.
Yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürürken, arı kovanlarının bulunduğu kulübe ise küle döndü. - BURSA
İçinde hasta olan ambulansın, cayır cayır yandığı anlar kamerada
Tilki vurmak isterken kendini vurdu
Bahçesinde baktığı kedilerin sesine uyanıp yanmaktan kurtuldu
Ambulansta kanlı yüzünü çeken yaralı herkesi şoke etti!