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Uludağ'ın etekleri alevler teslim oldu

55 dakika önce

Uludağ'ın etekleri alevler teslim olduBURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bilinmeyen sebepten dolayı alevlere teslim oldu.

Uludağ'ın etekleri alevler teslim oldu
BURSA - Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde bilinmeyen sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangından 20 hektarlık alan kül oldu.
Yangın, merkez Yıldırım ilçesi Derekızık mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı ormanlık alandan dumanlar yükselmeye başladı. Biranda alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çok sayıdaki itfaiye ekibinin katıldığı söndürme çalışmasına havadan da helikopter müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan ormanlık alandaki yangından kovanlarda bulunan arılarda etkilendi.
Yaklaşık 20 hektarlık alanın kül olduğu yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonrası söndürürken, arı kovanlarının bulunduğu kulübe ise küle döndü.
Uludağ'ın etekleri alevler teslim oldu
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 06:23 Kaynak: İHA
İtfaiye, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa
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