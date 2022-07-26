Uludağ'ın eteklerinde korkutan orman yangını - Son Dakika
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Uludağ'ın eteklerinde korkutan orman yangını

26.07.2022 16:43
Uludağ'ın eteklerinde korkutan orman yangını

Bursa Uludağ etekleri ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir yangını başladı.

Bursa Uludağ etekleri ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen bir yangını başladı. Yangına havadan helikopter, karadan ise arazözler ile müdahale ediliyor.

Saat 16.00 sıralarında Uludağ etekleri Hamamlıkızık Mahallesi ormanlık alanda henüz sebebi belirlenemeyen yangın başladı. Yangının ormanın derinliklerinde ve ulaşımın sadece arazözlerle yapıldığı alanda havadan da helikopter ile destek alınıyor.

Yangın bölgesinde jandarma ekipleri tedbir amaçlı görev alırken, Bursa Büyükşehir Belediyesine ait su tankerleri arazözlere su taşıyor. Yangının halen devam ettiği öğrenildi. - BURSA

YORUMLAR
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Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Bursa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdüler...Yanmak üzere olan kaplumbağayı böyle kurtardı Alevleri yerleşim yerlerine sıçramadan söndürdüler...Yanmak üzere olan kaplumbağayı böyle kurtardı
Kaynak: İHA

Uludağ, Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'ın eteklerinde korkutan orman yangını - Son Dakika

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