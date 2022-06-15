Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

15.06.2022 15:59

Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden olduBURSA Bursa'da metruk bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

BURSA Bursa'da metruk bir evde çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Ağaçlara sıçrayan yangına itfaiye ekipleri araçlarını yolda bırakarak müdahale etti.

Olay merkez Osmangazi ilçesi Maksem mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kullanılmayan metruk evde dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede Dere sokağa gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri ise dar sokaklardan geçmeyen itfaiye aracını sokağa bırakarak yangına müdahale etti. Kısa sürede metruk binayı saran yangın çevresindeki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu
Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'ın eteklerinde korkutan yangın: Dar sokaktaki metruk binada çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika

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