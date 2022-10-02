Uludağ'ın eteklerindeki beton bariyerlerden düşen kişi yaralandı

Uludağ'ın eteklerindeki beton bariyerlerden düşen bir kişi ağır yaralandı.
Osmangazi ilçesi Demirkapı Mahallesinde, Uludağ'ın eteklerindeki beton bariyerlerin yakınlarında bulunan 34 DF 5368 plakalı aracın durduğu yerden şüphelenen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
Olay yerinde inceleme yapan polis, beton bariyerlerin yaklaşık 10 metre aşağısındaki çalılıkların arasında hareketsiz bir kişiyi fark ederek 112 Acil Servis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.
Ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden kurtarılan kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.
İsminin Mevlüt T. (33) olduğu öğrenilen vatandaş, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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