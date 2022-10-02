Olay yerinde inceleme yapan polis, beton bariyerlerin yaklaşık 10 metre aşağısındaki çalılıkların arasında hareketsiz bir kişiyi fark ederek 112 Acil Servis , itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Kaynak: AA

Osmangazi, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Uludağ'ın eteklerindeki beton bariyerlerden düşen kişi yaralandı - Son Dakika

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