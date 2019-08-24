Uludağ'ın göllerinde kışın yürüdüler, yazın yüzdüler

BURSA - Uludağ'ın zirvesindeki göllerin üzerinde kışın yürüyen dağcılar, yazın ise serinlemek için yüzüyor.

Uludağ'ın zirvesindeki güzellikler yaz kış tabiat meraklılarını büyülemeye devam ediyor. Türkiye'nin önemli zirvelerinden olan 2 bin 543 metre yükseklikteki Uludağ'da bulunan 7 göl, ziyaretçilerinin akına uğruyor. Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl ve yazın kuruyan Heybeli gölleri, doğaseverlerin uğrak mekanlarından. Kışın donan göllerin üzerinde yürüyen dağcılar, yazın ise suyun içinde serinlemenin keyfini yaşıyor.

Uludağ'a defalarca tırmanan İsmet Şentürk, "Uludağ Türkiye'nin en güzel dağlarından bir tanesidir. Yaz ve kış mevsimlerinde ayrı bir güzelliği oluyor. Biz bu yaşadığımız güzellikleri vatandaşlarımızla paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Ancak biraz temizliğe dikkat edilmesi gerekiyor. Maalesef göllerimizin yeterince korunduğunu söyleyemeyiz. Kışın 60 santimetre buz tutan göllerin üzerinde yürürken, yazın ise serinlemek için yüzüyoruz" dedi.