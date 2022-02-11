Uludağ'ın 'iglo evleri' 4 ton buzdan inşa edildi - Son Dakika

Kış turizminin ilk akla gelen yerlerinden olan Uludağ 'da, 2. Gelişim bölgesine 900 metre mesafede 14 dönüm ormanlık arazi içerisine kurulu tesiste inşa edilen iglo evlerinin yapımında 4 ton buz, 20 tona yakın ise kar kullanıldı. İskandinav ülkelerinde popüler olan iglo evleri 3'ü heykeltıraş olmak üzere 6 personelin çalışmasıyla 2 haftada tamamlandı.

Uludağ'da Karinna Hotel bünyesinde faaliyetini sürdüren Karinna Orman Evleri, Türkiye'nin ilk otel konseptli 'iglo'sunda misafirlerine farklı bir konaklama deneyimi yaşatmayı amaçlıyor. Misafirlerini ağırlamaya başlayan konsept evlerde ışıklı özel dekoratif işlemeler, buzdan yatak ve çift kişilik oturma alanı bulunuyor. Dışarıdaki soğuk havanın içeri girmesini engelleyen kar bloklarının oluşturduğu doğal ısı yalıtımı ve özel uyku tulumu ile iglo evleri yoğun ilgi görüyor.

36 METREKARE ALAN ÜZERİNE KURULU

Evlerin yapısı hakkında bilgi veren Karinna Hotel Genel Müdürü Ümit Subaşı, "İglo evleri 36 metrekare alan üzerine kurulmuş olup, toplamda 18 metreküp iç hacme sahiptir. Yapım aşamasında 4 ton buz ve çevredeki 20 tona yakın kar kullanılarak inşa edilen bu iglo evin içerisine yerleştirilmiş dekoratif özel kolonlar sayesinde güvenli bir konaklama deneyimi sunulmaktadır. İglo evde konaklamak isteyen misafirler, talep etmeleri durumunda hemen yanında bulunan bungalov ev ile bu deneyimi yaşayabiliyorlar. Farklı bir deneyim yaşamak isteyen misafirler, isterlerse bungalov evlerde kalarak, gecelerini de iglo evlerde geçirebiliyor. Ayrıca İglo evlerde kalan misafirlere konsept dahilinde özel ikramlar hediye ediliyor" dedi.

İglo evlerin farklı bir deneyim olduğunu ifade eden Karinna Hotel Genel Müdürü Ümit Subaşı, "Misafirlerimize her zaman en iyi ve en farklı hizmeti sunmak için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Farklı bir ortam insana değişik bir duygu yaşatıyor. 'Biz bu evleri Uludağ'da ilk kez görüyoruz. İçine girip deneyimledik farklı bir his yaşadık, çok özeldi. Bu evlerde gece konakladık, genelde İskandinav ülkelerinde yaşanan bu deneyimi Uludağ'da yaşayarak hayatımızda unutamayacağımız bir anımız oldu" şeklinde misafirlerden geri dönüşler alıyoruz" diye konuştu.

YARIM VE 1 SAATLİK DENEYİM PAKETLERİ MEVCUT

Bungalov ve iglo konseptinin birlikte kullanılabildiği bir konsept oluşturduklarını ifade eden Subaşı, konaklama dışında oluşturdukları 1 saatlik ve yarım saatlik iglo deneyim paketleri ile misafirlere özel ikramlar sunduklarını ve bu şekilde Uludağ'a gelen herkesin bu deneyimi yaşayabileceğini belirtti.

- Bursa