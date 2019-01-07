Uludağ'ın Konukları Şenlikte Ağırlanacak - Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Uludağ
Kış Şenliği, 19-20 Ocak'ta gerçekleştirilecek.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uludağ 2. Gelişim Bölgesi'ndeki teleferik istasyonunun yanındaki alanda yapılacak şenlikte, plastik kızak etkinliklerinden iglo yapımına, karton kızak yarışmasından müzik dinletilerine kadar çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Vatandaşlar, teleferikle gidiş-dönüş ulaşım, yiyecek ve içecek hizmetlerini kapsayacak etkinlik biletlerini "www.uludagkissenligi.com" adresinden alabilecek.
Şenliğe araçlarıyla gelmek isteyen vatandaşlar ise alandaki hizmetlerden ücretsiz yararlanabilecek.
"Vatandaşlar Uludağ'ı yakından tanıyacak"
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, kentin tüm güzelliklerinin şehirde yaşayan herkes tarafından hissedilmesi için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını bildirdi.
Etkinlik sayesinde birçok vatandaşın Uludağ'ı yakından tanıma imkanı bulacağını belirten Aktaş, şunları kaydetti:
"İki gün boyunca burada farklı etkinliklere imza atılacak. Şenlik kapsamında geleneksel kızak etkinlikleri, ödüllü karton kızak yarışması, eskimo evi yapımı gibi organizasyonlar düzenlenecek. Bir diğer etkinliğimiz de kayak eğitimleri olacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız gibi, il milli eğitim müdürlüğümüzün 17 ilçedeki okullardan belirlediği öğrencilerimizi kayak sporuyla tanıştıracağız. Geçtiğimiz yıl bu eğitimlerden bin civarında öğrencimiz yararlanmıştı. Derslerinde başarılı olan öğrencilerimizi, yanlarındaki öğretmenlerle Uludağ'da ağırlayacağız. Yaklaşık 20 gün boyunca her gün öğrencilerimiz Uludağ'ı daha yakından tanıyacak. Ücretsiz eğitimler sonrasında, öğrencilerimiz unutulmaz bir gün yaşarken, kayak sporunu öğrenerek buradan ayrılmış olacak."