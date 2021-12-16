"Uludağ'ın köşkleri" erken rezervasyonla 2022'yi dolu karşılayacak - Son Dakika

Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, Tarım ve Orman Bakanlığınca inşa ettirilen ve ihale usulüyle özel işletmeye devredilen orman köşklerinde rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor.

Bursa kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Sarıalan mevkisi, doğal güzelliği ve temiz havasıyla dört mevsim yerli ve yabancı binlerce tatilciyi ağırlıyor.

Etrafı çam ağaçlarıyla örtülü, görselliğiyle insanları cezbeden ahşap orman köşklerinde kışın yer bulmak neredeyse imkansız hale geliyor.

Yılbaşında turistlerin ilk aklına gelen noktalardan olan Uludağ'ın adeta göz bebeği haline gelen orman köşklerinde yılbaşı rezervasyonları da yoğun ilgi görüyor.

Taleplerin çok önceden alındığı köşklerde doluluk şimdiden neredeyse yüzde 100'e ulaştı.

Restoran hizmeti de başlattılar

İşletme müdürü Eray Özenoğlu, AA muhabirine, kar yağışlarıyla sezonu açtıklarını söyledi.

Uludağ'ın, kış turizminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Özenoğlu, en çok ilgi gören noktalardan birinin de orman köşkleri olduğunu dile getirdi.

Köşklerin eşyalı, doğal gazlı ve ısıtmalı olduğunu anlatan Özenoğlu, "Bu sene 150 kişilik restoran da açarak misafirlerimize yemek konusunda olanak sağladık. Bu konuda talep vardı. Yemeklerini kendileri yapmak istemeyenler için bunu gerçekleştirdik." dedi.

Özenoğlu, orman köşklerinin her mevsim faaliyette olduğunu ve ilginin yüksek seviyelerde devam ettiğini vurguladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde talebin daha çok arttığı bilgisini paylaşan Özenoğlu, şöyle konuştu:

"Buranın havası çok farklı. Özellikle çam ormanları, sessizliği ve huzuru çok başka. İnsanlar biraz daha izole bir tatil istiyor. Burası onlar için aranan bir yer. İnsanlar sadece kendilerine ait bir evde konaklamak istiyor. Ağırlıklı İstanbul, İzmir ve Balıkesir'den yerli misafirlerimiz var. Orta Doğu'dan Kuveyt ve Katar gibi ülkelerden de yabancı misafirlerimiz geliyor."