Son Dakika Haberleri: Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne mevsimin ilk karı yağdı - BURSA
Son Dakika Güncel Uludağ'ın 'Oteller Bölgesi'ne mevsimin ilk karı yağdı - BURSA - Son Dakika

Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne mevsimin ilk karı yağdı - BURSA

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'daki Oteller Bölgesi'nde mevsimin ilk kar yağışı etkili oluyor.

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı, bölgeyi beyaza bürüdü.

Yoğun sisin hakim olduğu Uludağ'da görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının en yüksek sıfırın altında 2, en düşük sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Uludağ'ın Oteller Bölgesi ne mevsimin ilk karı yağdı - BURSA

Türkiye, Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:23 Kaynak: AA
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Uludağ'ın "Oteller Bölgesi"ne yağan mevsimin ilk karı havadan görüntülendi
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