Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu - Son Dakika

Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu

6 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.

Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu, System.String[]

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.


Hafta sonunu fırsat bilerek Uludağ'a gelen ziyaretçiler, "Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın etti.

Kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak karın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, Uludağ'da doyasıya eğlendi.

Kar kalınlığının 78 santimetreye ulaştığı Uludağ'da acemi kayakçılar da zor anlar yaşadı.


Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mete Yarar'dan İran'ın misilleme mesajlarıyla ilgili değerlendirme: İran bir gün bir şey yapacak ama bugün değil
Trafik cezası yememek için gurup kurdu, 8 yıl sonra ehliyetini kaptırdı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı "Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme

Son Dakika Haberleri
23:18 "Süt Kardeşler" Kadıköy'de tiyatroseverlerle buluştu - Son Dakika
23:17 2 katlı ahşap evde çıkan yangında iki kişiyi polis kurtardı - Son Dakika
23:16 Sudan'da 6. Türkiye Eğitim Fuarı düzenlendi - Son Dakika
23:14 Nazmiye'yi 2 aylık bebeğinin yanında öldüren şüpheli yakalandı (4) - Son Dakika
23:10 Çankırı'da silahlı kavga 1 ölü - Son Dakika
22:14 İran'dan çok sert ABD açıklaması: İntikamımız belirleyici etkilerle olacak - Son Dakika
21:36 Meteoroloji'den kritik uyarı! Kuvvetli sağanak ve fırtına geliyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2020 23:17:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]