Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu - Son Dakika

Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu

7 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler pistleri doldurdu.

Hafta sonunu fırsat bilerek Uludağ'a gelen ziyaretçiler, "Oteller Bölgesi"ndeki pistlere akın etti.

Kayak, snowboard ve çeşitli aktiviteler yaparak karın tadını çıkaran yerli ve yabancı turistler, Uludağ'da doyasıya eğlendi.

Kar kalınlığının 78 santimetreye ulaştığı Uludağ'da acemi kayakçılar da zor anlar yaşadı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının sıfırın altında 7 derece ölçüldüğü Uludağ'da kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Uludağ'ın pistleri hafta sonunda doldu

Türkiye, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 05:21 Kaynak: AA
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