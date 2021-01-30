Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler - Son Dakika

Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler

30.01.2021 10:46

Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler Hafta sonunu Uludağ'da geçiren tatilciler kayak öğrenmeye kalkınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler

BURSA - Hafta sonunu Uludağ'da geçiren tatilciler kayak öğrenmeye kalkınca ortaya renkli görüntüler çıktı. Günübirlikçilerin olmadığı pistlerde, kimi düşüp kendine güldü, kimi ise yerden bile kalkamadı. Bazıları ise pistlerin tozunu attırmayı ihmal etmedi.

Kış turizm merkezlerinde konaklayan ve tatil yapanlara sadece pistlerde kayak izni veriliyor. Bu merkezlerden birisi olan Uludağ'da otellerin yatak kapasiteleri yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Pistler farklı vilayetlerden gelen vatandaşlarla doldu. Kimi Bordum, kimi ise Ankara'dan gelirken, ilk defa kayak yapmak isteyenler ise renkli görüntülere sahne oldu. Kimi yakını ile kayak öğrenmeye çalışırken kendini yerde buldu, kimi ise ayakta duramadığı için yerden kalkamadı. Çocuğundan gencine bir çok kişinin yer aldığı pistlerde, bazılarının ise diğerlerine nispet yaparcasına ilerlemesi dikkatlerden kaçmadı.

Her sene Uludağ'a gelmeye çalıştıklarını belirten vatandaşlar, "Yazın Bodrum'da, kışın ise Uludağ'da olmak farklı bir duygu. Hafta sonunu burada geçirip tekrar bodruma döneceğim. Herkesin buraları görmesini isterim. Salgın sebebi ile yoğunluk biraz az. Daha önceki seneler festivaller oluyordu. İnsanlar cıvıl cıvıl kafelerdeydi. Salgın sebebiyle hiç biri yapılamıyor. Umarım en kısa zamanda eski günlere döneriz" dedi.

Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler
Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler
Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler
Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler

Turizm, Uludağ, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Uludağ'ın pistlerinde acemi kayakçılardan ilginç görüntüler - Son Dakika


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