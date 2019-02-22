Son Dakika Haberleri: Uludağ'ın Popüler Tarihi" Sergisi Açılıyor

Uludağ'ın Popüler Tarihi" Sergisi Açılıyor

1 saat önce

Bursa Kent Müzesi'nin 16. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan "Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi yarın açılacak.

Uludağ'ın Popüler Tarihi
Bursa Kent Müzesi'nin 16. yılı etkinlikleri kapsamında hazırlanan " Uludağ'ın Popüler Tarihi" sergisi yarın açılacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, içinde bulunduğu yakın coğrafyanın en popüler dağı olarak bilinen, binlerce yıldır önemini ve değerini yitirmeyen, mitolojiden bugüne doğal güzellikleriyle varlığını sürdüren Uludağ'ın geçmişten itibaren her yönüyle ele alındığı sergi, Bursa Kent Müzesi Sergi Salonu'nda yarın sanatseverlerle buluşacak.

Sanatçı İlhan Özer'in kurgusunu yaptığı sergide, Uludağ'ı binlerce yıldır popüler kılan doğal yapısı, bitki örtüsü, kuşları, kelebekleri, ağaçları, çiçekleri, suları, yazları, kışları, teleferiği, köyleri, Yeşilçam sinemasına sağladığı beyaz dekoru, haftalar süren kamp yaşamları, günübirlik piknik kültürü, yılbaşı ve sömestir tatillerinin vazgeçilmezi otelleri çeşitli materyallerle gözler önüne seriliyor.

Bitinya Krallığı, Roma, Doğu Roma ve Osmanlı uygarlıklarının heybetli tanığı Uludağ'ın her yönüyle ele alındığı sergide, ayrıca keşişlerin inzivaya çekildiği mekanlar, varlığından doğan markalar fotoğraf, eşya ve objeler eşliğinde masalsı bir dille anlatılıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:33 Kaynak: AA

Roma, Bursa, Uludağ, Kültür Sanat
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ekonomide Düzenlemeler İçeren Kanun Resmi Gazete'de Yayımlandı Bakan Yardımcısı Açıkladı: Yerli Otomobil Fabrikasını Bursa'ya Yakın Bir Yerde Kurmak İstiyorlar

Polis Memurunun Ekip Otosunda Cinsel Saldırı Davası Sonuçlandı Siirt'in Unutulmaya Yüz Tutmuş Lezzetleri Gençlerle Geleceğe Taşınacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.2.2019 14:37:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ'ın Popüler Tarihi" Sergisi Açılıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]