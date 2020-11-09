Uludağ'ın zirvesinde Atatürk'ü andılar - Son Dakika

Uludağ'ın zirvesinde Atatürk'ü andılar

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Rıza Topkül, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü nedeniyle, Türk bayrağını ve Ata posterini Uludağ'ın zirvesinde dalgalandırdı.

Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Rıza Topkül, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. ölüm yıl dönümü nedeniyle, Türk bayrağını ve Ata posterini Uludağ'ın zirvesinde dalgalandırdı. Bursalı doğa tutkunlarının yer aldığı Nokta Dağcılık Kulübü, hafta sonu Uludağ'ın zirvesine yürüyüş gerçekleştirdi. Aralarında Nilüfer Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli Rıza Topkül'ün de yer aldığı ekip, yürüyüşe Uludağ 2. Bölge'den başladı. Zorlu yollardan geçerek Uludağ'daki büyük zirve ve küçük zirveye tırmanan ekip, 2543 metrelik rakımda Türk Bayrağı ve Ata posterini dalgalandırdı. Dağcılar, küçük zirve üzerinden birinci oteller bölgesine inerek, yürüyüşü tamamladı. Ulu önder Atatürk'ü 82. ölüm yıl dönümünde Uludağ'ın zirvesinde anan dağcılar, Cumhuriyet'i ilelebet yaşatmak için Atatürk'ün izinden aynı inançla yürümeye devam edeceklerini belirtti. - BURSA

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