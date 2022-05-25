Uludağ'ın zirvesinde görsel şölen - Son Dakika
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Uludağ'ın zirvesinde görsel şölen

25.05.2022 09:17
Uludağ'ın zirvesinde görsel şölen

Bursa'da baharın gelmesiyle birlikte erimeye başlayan Uludağ'ın zirvesindeki buzul göllerinin görüntüsü görsel şölene dönüşüyor.

Bursa'da baharın gelmesiyle birlikte erimeye başlayan Uludağ'ın zirvesindeki buzul göllerinin görüntüsü görsel şölene dönüşüyor.

Uludağ'ın zirvesinin hemen altında yer alan ve kış aylarında buz tutan Kara göl, Kilimli göl, Aynalı göl, Buzlu göl, Heybeli göl, Koğukdere gölü ve Çayırlıdere gölü havaların ısınmasıyla birlikte erimeye başladı.

Eriyen göllerde mavinin ve beyazın birbirine karıştığı muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Uludağ'ın saklı ve gizemli bölgesinde 7 gölün 7 ayrı güzelliği Ünlü dağcı İsmet Şentürk tarafından dron ile görüntülendi. Her biri deniz seviyesinden ortalama 2 bin 400 metre yukarıda olan buzul göllerin masalsı görüntüleri belgeselleri aratmadı.

(İsmet Şentürk - İHA)

Uludağ'ın zirvesinde görsel şölen
Uludağ'ın zirvesinde görsel şölen
Uludağ'ın zirvesinde görsel şölen
Uludağ'ın zirvesinde görsel şölen

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Kaynak: İHA

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ'ın zirvesinde görsel şölen - Son Dakika


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