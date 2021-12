Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcının kurtarılması için geri sayım başladı - Son Dakika

Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıktığı öğrenilen 3 kişi ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra ulaştı.

GÜNÜN AYDINLANMASI BEKLENDİ

Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49)'unda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Arama-Kurtarma ekipleri, 3 amatör dağcıyı oteller bölgesine indirmek için günün aydınlanmasını beklendi.

"KARDAN BİR MAĞARA YAPMIŞLAR"

Ayağı burkulan Ali Can'ın ağabeyi Fahrettin Can, kardeşinin her hafta dağa tırmandığını belirterek, şunları anlattı: "Kendileri amatör dağcı. Sabah erken çıktılar. Saat 15.00 sıralarında 'Yoğun sisten dolayı mahsur kaldık' diye mesaj attılar. O saatten beri küçük zirve denilen bölgedeler işte. Kendileriyle irtibat kurduk. Şu an için sağlık durumları iyi. Fakat üşümeye başlamışlar. Kardan bir mağara yapmışlar. En son bir saat önce irtibat kurduk. Jandarma ekiplerine konum atmışlar. Arkadaşlarını tanımıyorum. Onlar da dağcılıktan arkadaşları. 3'ü de amatör dağcı. Ayağı sakat olan Ali Can benim kardeşim. Ayağını burkmuş. Bu nedenle ilerleyememişler."

Jandarma ve AFAD ekipleri ile irtibatta olan Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49) daha sonra Zirvetepede'ki bir kulübeye sığındı. Burada çorapları ve elbiselerini yakarak hayatta kalmaya çalışan üç arkadaş, whatsapp üzerinden sesli kayıtla sürekli ekiplerle irtibatta kaldı. Konumlarını atan gençlerin bulundukları bölgenin de sinyali belirlendi.

ÜÇ GENÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Mahsur kalanların zirvede bulunan kulübede çorap ve elbiselerini yakarak bekledikleri ve ısındıkları öğrenildi.

Sağlık durumları iyi olan 3 genç hakkında izinsiz tırmanış yaptıkları ve ormana girdikleri gerekçesiyle soruşturma başlatıldı.

Valilik yetkilileri, Uludağ'da tırmanış ve etkinlik yapmanın kış sezonunda izne bağlı olduğunu, hava şartlarının dikkate alınmasını ve mutlaka profosyonel kıyafet ve ekipman bulunması gerektiğini bir kez daha dile getirdiler.