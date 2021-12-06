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Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika

Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı

06.12.2021 06:55

Bursa'da mahsur kalan 3 dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı.

Bursa'da mahsur kalan 3 dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı. Ekiplerin mahsur kalan 3 dağcının Uludağ'ın zirvesinden indirilmesine günün aydınlanmasıyla birlikte başlayacağı öğrenildi.

Bursa'da gezmek için Uludağ'a çıktığı öğrenilen 3 kişi ekipten birinin ayağının burkulması üzerine ormanlık alanda mahsur kaldı. İhbar üzerine harekete geçen arama-kurtarma ekipleri, ATV ve Arazi araçları ile mahsur kalan 3 kişiye 14 saat sonra ulaştı. Ahmet Çakırer (36), Ali Can (48) ve Ömür Büyüköztürk (49)'unda sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Arama-Kurtarma ekiplerinin 3 amatör dağcıyı oteller bölgesine indirmek için günün aydınlanmasını bekleyecekleri öğrenildi. - BURSA

Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı
Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı

Arama Kurtarma, Uludağ, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Uludağ'ın zirvesinde mahsur kalan 3 amatör dağcıya 14 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
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