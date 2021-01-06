Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi - Son Dakika

Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi

06.01.2021 09:52

- Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi Uludağ'ın 2 bin 543 metre yükseklikteki zirvesinde bulunan Türk bayrağı fırtınaya rağmen yenilendi.

- Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi

BURSA - Uludağ'ın 2 bin 543 metre yükseklikteki zirvesinde bulunan Türk bayrağı fırtınaya rağmen yenilendi.

Marmara Bölgesi'nin 2 bin 543 metre ile en yüksek noktası olan Uludağ'ın zirvesindeki olumsuz hava şartlarından dolayı yıpranan Türk bayrağı, 3 profesyonel dağcı tarafından fırtına ve soğuk havaya rağmen yenisiyle değiştirildi. Profesyonel dağcılar Mesut Ceylan, Yüksel Esen ve Hüseyin Aktaş, pazartesi günü Uludağ'ın zirvesine tırmandı. Karla kaplı 2 bin 543 metre yüksekliğe tırmanan 3 dağcı, zirvedeki Türk bayrağının yıprandığını gördü. Yıpranan bayrağı yerinden söken dağcılar, yanlarında getirdikleri yeni Türk bayrağını direğe taktı. Bayrağı yenileyen dağcılar bu anları saniye saniye kaydetti.

Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi
Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi

Marmara Bölgesi, Türk Bayrağı, Uludağ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Uludağ'ın zirvesindeki bayrağı dağcılar yeniledi - Son Dakika


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