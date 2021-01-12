Uludağ kara hasret - Son Dakika

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, bu sene kayak sezonunun açılması için yeteri miktarda kar yağışı alamadı.

Belli aralıklarla yağan kar, son günlerde hava sıcaklığının 15 derecenin üstüne çıkmasıyla tamamen eridi.

Özellikle yoğun ziyaretçisi olan 1. ve 2. Oteller Bölgesi, "beyaz gelinliğinden" uzak, ilkbahar görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Geçen yıl pistler bu tarihlerde doluydu

Uludağ'a geçen yıl mevsimin ilk karı 1 Aralık 2019'da düşmüştü.

Yoğun kar yağışlarıyla kayak ve snowboard yapılmaya başlanmış, ocak ayında ise pistler dolup taşmıştı.

Meteroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminleri kapsamında Uludağ'a bu hafta yoğun kar yağması bekleniyor.