Uludağ Milli Parkı'na girişte nakit yerine HGS'yle ödeme yapılacak - Son Dakika
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Uludağ Milli Parkı'na girişte nakit yerine HGS'yle ödeme yapılacak

09.03.2022 12:06
Uludağ Milli Parkı'na girişte nakit yerine HGS'yle ödeme yapılacak

Uludağ Milli Parkı'ndaki nakit giriş gişelerinin kaldırıldığı bildirildi.

Uludağ Milli Parkı'ndaki nakit giriş gişelerinin kaldırıldığı bildirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Uludağ'a giriş ücretlerinin artık Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) ile ödeneceği belirtildi.

Araçlarında HGS bulunmayan vatandaşların giriş ücretlerinin plakalarına yansıtılacağı ve e-devlet üzerinden takip edilerek borcun PTT şubelerine ödenebileceği aktarılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Ayrıca, Milli Parklara ücretsiz giriş hakkı bulunan engelli, gazi, şehit yakını (araç ruhsat ve kimlik bilgileri engelli, gazi, şehit yakını adına kayıtlı olmak koşuluyla) ile Tarım ve Orman Bakanlığı personeli, uludagmp.dkmp@tarımorman.gov.tr adresine kurum, engelli veya gazi kimlik fotokopileri ile araç ruhsat bilgileri, TC kimlik numaralarını gösterir dilekçelerini mail atmaları halinde Uludağ Milli Parkı'na ücretsiz giriş yapmaya devam edeceklerdir."

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Hızlı Geçiş Sistemi, Tragger, Uludağ, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludağ Milli Parkı'na girişte nakit yerine HGS'yle ödeme yapılacak - Son Dakika


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