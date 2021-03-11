Uludağ Milli Parkı'nda yaban hayvanlarına yem bırakıldı - Son Dakika

Bursa'da, Uludağ Milli Parkı'na yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, ağır kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Gürsu Kaymakamlığı, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ziraat Odasının destekleriyle 2,5 ton yem toplandı.

Sebze, meyve ve ekmekten oluşan yemler, 1750 metre rakımlı Çobankaya mevkisinde Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Adil Şencan, Ziraat Odası Başkanı Kamil Dönmez, Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Hidayet Topcu ve Uludağ Milli Park Müdürü Yüksel Akdoğan'ın katılımıyla, belirlenen yerlere konuldu.

Yemleme işleminin sonuçları, bölgeye yerleştirilen foto kapanlarla gözlemlenecek.