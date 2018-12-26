Son Dakika Haberleri: Uludağ Music Festival" Başlıyor

Uludağ Music Festival" Başlıyor

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, 13-17 Ocak tarihlerinde "Uludağ Music Festival" adı altında kış elektronik müzik festivali düzenlenecek.

Uludağ Music Festival
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, 13-17 Ocak tarihlerinde "Uludağ Music Festival" adı altında kış elektronik müzik festivali düzenlenecek.

Gezi Makinesi, BUGECE.co ve Unitravel organizasyonu ile gerçekleştirilecek festival, 4 gece 5 gün boyunca 5 farklı sahnede sürecek.

13 yabancı, 15'ten fazla yerli DJ'in kabine geçeceği festivale katılacak isimler belli oldu.

Tabu parçasıyla dünyaca ün kazanan Artbat, Soma Records'un kurucusu Slam, psikedelik diyarlardaki koşulsuz müzik, ses ve hareket tutkusunu elektronik müzikle birleştiren Garzen Records'un kurucusu Red Axes, Agents Of Time, Caravaca, Shonky, Frankey&Sandrino, Mabbas, Ferhat Albayrak, Jennifer Cardini, Miyagi, Beegee, Nicolas Lutz, Paji, Cem G, Traümer ve Wolfson Uludağ Music Festival'de olacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:10 Kaynak: AA

Türkiye, Uludağ, Güncel
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