Son Dakika Haberleri: Uludağ Öğrencilerinin Kendi Elleriyle Yaptığı Köpek Kulübeleriyle Doldu.

Uludağ Öğrencilerinin Kendi Elleriyle Yaptığı Köpek Kulübeleriyle Doldu.

1 saat önce

Uludağ öğrencilerinin kendi elleriyle yaptığı köpek kulübeleriyle doldu.

Uludağ öğrencilerinin kendi elleriyle yaptığı köpek kulübeleriyle doldu...Öğrencilerin kulübeleri yaptığı anlar havadan görüntülendi
Kendi yaptıkları köpek kulübelerini Uludağ'da eksi 8 derecede karda metrelerce taşıyıp yerlerine ulaştıran ilköğretim öğrencileri sokak hayvanlarını yuva sahibi yaptı

BURSA - Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ, kolej öğrencilerinin başı boş köpekler için yaptığı kulübelerle doldu. Kendi elleriyle yapıp boyadıkları tahta kulübeleri eksi 8 derece soğuğa aldırış etmeden karda metrelerce taşıyıp yerlerine ulaştıran çocuklar, sokak hayvanlarını yuva sahibi yapmanın mutluluğu ile ısındı.
Bursa'da Uludağ Koleji öğrencileri, Dostum Doğa Projesi kapsamında Uludağ'daki sokak hayvanları için kulübe yaptı. 10 gün boyunca tahtasından boyasına kadar kulübeleri kendi elleriyle hazırlayan öğrenciler, kulübelerin yapım aşamasını da anbean görüntüledi. Kulübeler tamamlandığında ise öğrenciler büyük bir mutluluk yaşandı. O anlar drone ile de görüntülendi.
Karda saatlerce yürüyüp kulübeleri taşıdılar
Sabah erken saatte hazırladıkları kulübeleri kamyona yükleyen 44 öğrenci öğretmenleri ile birlikte Uludağ'ın yolunu tuttu. İçerisinde öğrencilerin bulunduğu otobüsü Milli Parklar girişinde Milli Parklar Müdürlüğü görevlileri karşıladı. Ardından öğrencilerin yapıp boyadığı kulübelerin Sarıalan, Kirazlıyayla ve Milli Parklar bölgelerine bırakılmasına karar verildi. Kirazlıyayla'ya gelen öğrenciler kulübeleri kamyonetten indirip kar üzerinde saatlerce taşıyarak belirlenen bölgelere bıraktılar. O anlar havadan da görüntülendi. Eksi 8 derece soğuğa aldırış etmeden kulübeleri taşıyan minik öğrencilerin yaşadığı mutluluk soğuk havayı unutturdu. Öğrencilerin kulübeleri yerleştirmesinin ardından bölgeye gelen köpekler kulübelere girip kendileri için getirilen mamaları yedi. Öğrenciler daha sonra yabancı öğretmenler ile birlikte çöp toplayıp çevreyi temizledi.
Uludağ Koleji Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. İbrahim Öztahtalı, "İnsanların en büyük şansızlığı doğanın bir parçası olduklarını unuttukları gün başlıyor. Çünkü dünya sadece insanların yaşadığı bir mekan değil. Milyonlaca canlı ile birlikte bu dünyayı paylaşıyoruz. Dostum Doğa projesiyle birlikte bizde bu hayatın bir parçası olduğumuzu tekrar hatırlatmak istiyoruz. Uludağ Koleji olarak bugün Uludağ'da sokak hayvanlarına birer tane kulübe yaptık ve getirdik. Öğrencilerimiz elleriyle yapıp koydukları kulübelerde, elleriyle köpekleri beslediler. Biz biliyoruz ki sosyal sorumluluğumuzun bir parçası olarak doğayla barışık doğayla iç içe hayatla iç içe yaşamak en büyük tutkumuz" diye konuştu.
Okulun yabancı öğretmenleri ise kolej olarak doğa ve sokak hayvanları için böyle bir proje hazırladıklarını, köpekleri yuva sahibi yaptıkları için çok mutlu olduklarını söylediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 10:19 Kaynak: İHA

Uludağ, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



23 Yaşındaki Ukraynalı Kadın, TIR Şoförünün Boğazını Kesti Biber Görünümlü Limon, Görenleri Hayrete Düşürdü

Benzine Bu Geceden İtibaren 27-30 Kuruşluk Zam Yapılması Bekleniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 11:32:16. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uludağ Öğrencilerinin Kendi Elleriyle Yaptığı Köpek Kulübeleriyle Doldu.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]