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Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Rusya'daki Comtrans Fuarı'na milli katılım sağladı - Son Dakika

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Rusya'daki Comtrans Fuarı'na milli katılım sağladı

12.09.2021 10:26
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Rusya'daki Comtrans Fuarı'na milli katılım sağladı, System.String[]

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), uzun bir aradan sonra fiziki olarak yapılan Rusya'daki Comtrans 2021 Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenledi.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB), uzun bir aradan sonra fiziki olarak yapılan Rusya'daki Comtrans 2021 Fuarı'na milli katılım organizasyonu düzenledi.

Uludağ İhracatçı Birliklerinden yapılan açıklamaya göre, başkent Moskova'da 7-11 Eylül'de ticari araçlar ve tedarik sanayisi alanında milli fuar katılımı gerçekleştirildi.

Fuarda, OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu'nun ev sahipliği yaptığı Türkiye milli standını, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Mehmet Samsar, Moskova Ticaret Başmüşaviri Ferudun Başer ve Ticaret Müşaviri Mustafa Gökçeoğlu da ziyaret etti. Heyet, fuar alanını da gezerek Türk firmalarının stantlarında incelemelerde bulundu ve katılımcılardan bilgi aldı.

OİB, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle geçen yıldan bu yana çevrim içi fuarlar ve dijital sektörel ticaret heyetleri gibi organizasyonlarla mevcut ve alternatif pazarlarda ihracatı artırmaya çalışıyor.

Birlik, bu kapsamda Comtrans gibi fuarların da etkisiyle 2020 yılında 468 milyon dolar otomotiv ihracatı gerçekleştirdikleri Rusya ile iş birliğini artırmayı ve bu yılki ihracata ivme kazandırmayı hedefliyor. OİB organizasyonunda Türk otomotiv firmaları da Mart 2020 döneminden bu yana ilk kez yüz yüze gerçekleşen fuarda, Rusya başta olmak üzere dünya otomotiv sektörü temsilcileri ile bir araya gelme fırsatı yakaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Orhan Sabuncu, fiziki fuarların başlamasıyla potansiyeli olan pazarlarda daha verimli görüşmeler yaparak ihracata katkı sağlayacaklarına inandıklarını bildirdi.

Sabuncu, "Comtrans 2021 Fuarı'nda ticari araçlar ve tedarik sanayisi alanındaki son yenilikleri görme şansı elde ettik, Rusya başta olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen sektör temsilcileriyle bağlantılar kurmaya çalıştık. Verimli bir fuarı geride bıraktığımızı söyleyebilirim. Pandemi el verdiği müddetçe fiziki organizasyonlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın 2020 yılında 18 milyar dolar otomotiv ithalatı ile endüstride büyük bir potansiyeli var. Türkiye ise Rusya'da özellikle tedarik sanayisinde güçlü durumda bulunuyor. Türkiye, Rusya'nın otomotiv ithalatında 11'inci, Rusya ise Türkiye'nin otomotiv ihracatında 14'üncü sırada yer alıyor. Ayrıca Rusya, Türk tedarik endüstrisinin en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülkeler arasında 8'inciliğini sürdürüyor.

Türkiye, tedarik endüstrisi ithalatı 10 milyar dolar civarında olan Rusya pazarından daha fazla pay almayı planlıyor.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Rusya'daki Comtrans Fuarı'na milli katılım sağladı

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Rusya'daki Comtrans Fuarı'na milli katılım sağladı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, Rusya'daki Comtrans Fuarı'na milli katılım sağladı - Son Dakika
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