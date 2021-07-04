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Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor - Son Dakika

Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor

04.07.2021 14:28
Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor, System.String[]

Uludağ Premium Ultra Trail Maratonu bu yıl binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Uludağ Premium Ultra Trail Maratonu bu yıl binin üzerinde sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Sanat ve spor sponsorluklarına hız kesmeden devam eden Uludağ Premium, Uludağ ve çevresinin eşsiz doğasında gerçekleşen 'Uludağ Premium Ultra Trail'a bu yıl müzik keyfini de ekledi. Uludağ Premium'un sponsoru olduğu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası; yarış esnasında canlı performanslarla, yarışın sonunda da konserle sporculara keyifli bir koşu deneyimi yaşattı.

Türkiye'nin uzun soluklu maratonu 'Uludağ Premium Ultra Trail', 2-3-4 Temmuz tarihlerinde, yerli ve yabancı çok sayıda sporcunun katılımıyla Uludağ'da gerçekleşti. Koşu rotası boyunca Uludağ'ın eşsiz güzelliklerine tanık olan sporcular, Uludağ Premium Ultra Trail'da müzik ziyafeti de yaşadılar. 66, 30, 16 ve 6 kilometrelik etapları ile sporcuları Uludağ'ın zirvesinde buluşturan Uludağ Premium Ultra Trail'da sporcular bu yıl hem zorlu hem de keyifli bir yarış tecrübe etti. Uludağ ve çevresinin eşsiz doğası eşliğinde koşarken asfalt yoldan ormanlık yola geçen sporcular, sanatçıların canlı müzik performansıyla karşılaşarak, hoş bir sürpriz yaşadılar. Ayrıca, 16 ve 30 kilometre parkurlarını koşan sporcular, her iki parkurun da kesiştiği sarı alanda dinlenerek, Uludağ İçecek tarafından ikram edilen küçük atıştırmalık ve içeceklerle kan şekerlerini dengeleyip yarışa devam ettiler.

Müzikle enerjisi yükselen sporcular, 3 Temmuz Cumartesi akşamı da Uludağ Premium'un sponsoru olduğu Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Golden Trombone Konseri ile unutulmaz bir koşu deneyimi ardından tatlı yorgunluklarını attı. Tüm içerikler; uludagicecek ve uludagultratrail instagram hesaplarından yayınlandı. - BURSA

Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor
Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor
Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor
Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor
Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor

Türkiye, Uludağ, Bursa, Müzik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Uludağ Premium, sanat ve sporu desteklemeye devam ediyor - Son Dakika Spor


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