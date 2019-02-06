Son Dakika Haberleri: Uludağ, sömestr tatilinde yerli turistle yüzde 90 doluluğa ulaştı

Uludağ, sömestr tatilinde yerli turistle yüzde 90 doluluğa ulaştı

6 dakika önce

GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren, bu yıl Uludağ'ın yerli turisti ve günübirlikçileri ağırladığını, yabancı turist oranının yüzde 20'de kaldığını belirtti.

Uludağ, sömestr tatilinde yerli turistle yüzde 90 doluluğa ulaştı, System.String[]
GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren, bu yıl Uludağ'ın yerli turisti ve günübirlikçileri ağırladığını, yabancı turist oranının yüzde 20'de kaldığını belirtti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:17 

turist, Uludağ, Ekonomi
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