Uludağ, sömestr tatilinde yerli turistle yüzde 90 doluluğa ulaştı
6 dakika önce
GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren, bu yıl Uludağ'ın yerli turisti ve günübirlikçileri ağırladığını, yabancı turist oranının yüzde 20'de kaldığını belirtti.
GÜMTOB Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Beceren, bu yıl Uludağ'ın yerli turisti ve günübirlikçileri ağırladığını, yabancı turist oranının yüzde 20'de kaldığını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 10:17
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