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Uludağ'da sömestir yoğunluğu - Son Dakika

Uludağ'da sömestir yoğunluğu

21.01.2022 13:34

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı.

TÜRKİYE'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da, sömestir yoğunluğu başladı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

Yarıyıl tatilini Uludağ'da geçirmek isteyenler, bölgedeki otel ve tesislerde yoğunluk oluşturdu. Yılbaşında yüzde 100 doluluğa ulaşan Uludağ'da, sömestir tatili ile birlikte hareketlilik arttı. Bölgedeki otel ve tesislerde doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı.

'TATİL ORTASINDA REZERVASYONLARI KAPATIRIZ'Sömestir tatili nedeniyle şimdilik bekledikleri doluluk oranına ulaştıklarını belirten otel yöneticisi Harbi Türk, "Hava güzel, kar yağışı var. Arada bir tipi oluyor ama genel anlamda hava güzel. Yılbaşını yüzde 100 doluluk oranıyla atlattık. Uludağ sezona devam ediyor. Sömestir, Uludağ'da çok önemli bir detay. Yıllardır buraya gelen misafirler yine iştirak etti. Bütün oteller neredeyse yüzde 90 doluluk oranına ulaştı. Sömestir tatilinin ortalarında rezervasyonları kapatırız. Şu an gayet güzel gidiyoruz" dedi.KAR KALINLIĞI 86 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Uludağ'a, 7 gün boyunca aralıksız kar yağacağını bildirdi. Hava sıcaklığının gün içinde en yüksek sıfırın altında 6, en düşük ise eksi 14 olacağı belirtildi. Kar kalınlığı ise oteller bölgesinde 86 santimetreye ulaştı.


Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
Uludağ'da sömestir yoğunluğu
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Türkiye, Uludağ, Turizm, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Uludağ'da sömestir yoğunluğu - Son Dakika


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