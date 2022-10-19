Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti - Son Dakika
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Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti

19.10.2022 08:57

Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti Uludağ'da sonbahar güzelliği böyle görüntülendi Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti

Uludağ'da sonbahar güzelliği böyle görüntülendi

BURSA - Türkiye'nin kayak ve kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, sonbaharda sarı ve yeşilin tonlarıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Dron ile çekilen görüntüler seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti kış mevsiminde ağırlayan Uludağ, sadece beyaz örtüyle değil hazanda rengarenk bir görünüme sahip oluyor. "Keşiş Dağı" olarak bilinen Uludağ, bu yönüyle turistlerin ilgisini çekiyor. Uludağ'ın eteklerinde yeşilden sarı, kahverengi ve kırmızının farklı tonlarına dönen ağaç yapraklarının oluşturduğu renk cümbüşü, kara yolunu kullanan ziyaretçiler için de keyifli bir güzergah sunuyor. 1961'de Milli Park ilan edilen Uludağ, çok farklı türdeki ağaçları barındırıyor. Şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyen günübirlikçiler ise yüksek rakımda çam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanlara girerek tabiatla iç içe vakit geçiriyor. Çobankaya bölgesinde, Bursa'yı yaklaşık 2 bin metreden gören Bakacak tepesi, sonbaharın renkleriyle, bulutların güzelliği şehrin görüntüsünü birleştirip ziyaretçilere eşsiz manzaralar sunuyor.

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Kaynak: İHA

Türkiye, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Uludağ sonbahar manzarasıyla mest etti - Son Dakika
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