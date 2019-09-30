Son Dakika Haberleri: Uludağ sonbahar renkleriyle büyüledi
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Uludağ sonbahar renkleriyle büyüledi

1 saat önce

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor.

Uludağ sonbahar renkleriyle büyüledi, System.String[]

Kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan Uludağ, hazan güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülüyor. Kahverengi, yeşil ve sarı tonlarının hakim olduğu Uludağ, havadan görüntülendi.


Bünyesinde meşe türleri, çam türleri, kestane, ceviz, kavak, fındık, gürgen, çınar, Uludağ köknarı ve Batı Karadeniz köknarı gibi ağaçları barındıran Uludağ, sonbahar aylarında da güzelliğini gözler önüne serdi. 1961'de milli park olarak koruma altına alınan Uludağ, sadece kış aylarında değil yılın her mevsiminde kendine has doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Sonbaharın gelmesiyle birlikte kahverengi, sarı ve yeşil tonlarının kendini hissettirmeye başladığı Uludağ havadan görüntülendi. Günde yüzlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uludağ, hazan renkleriyle adeta büyüledi. - BURSA

Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 12:27 Kaynak: İHA
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