Uludağ tıklım tıklım - Son Dakika

Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi

Büyük umutlarla ekilmişti, hepsi ellerinde kaldı! Teşvik eden şirket, köylüyü mağdur etti

Uludağ tıklım tıklım

Hafta sonu kısıtlaması olmayan Bursa'ya gelenlerde ilk Uludağ'ı tercih etti

Kısıtlamaların olmadığı Bursa'da Uludağ, iğne atsan yere düşmeyecek hale geldi

Esnafta vatandaşlarda kısıtlamaların kalkmasından memnun

BURSA - Bursa'da 4 ayın sonunda hafta sonu kısıtlaması yaşanmazken, Uludağ günübirlikçi kayakçılarla doldu taştı.

Sağlık Bakanlığı haritasına göre, Bursa sarı rengiyle orta riskli iller arasında yer alırken, 4 ayın sonunda günübirlikçilerde hafta sonu Uludağ'da çıkabildi. Bursa'nın hafta sonu dışarı çıkma yasağının olmamasını fırsat bilen diğer illerdeki vatandaşlarda, günübirlik gezmenin keyfini çıkandı. Hizmet veren otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaşırken, bazı vatandaşlar ise şehir merkezindeki otellerde konaklamak zorunda kaldı. Günübirlik İstanbul gibi uzak illerden gelenler de kayak yapmanın keyfini doyasıya yaşadı. Kimi düşerken, kimi ise arkadaşına tutunarak ayakta kalabildi. Hafta sonu dışarıda olmanın farklı bir mutluluk olduğunu dile getiren vatandaşlar, herkesi kurallara uymaya davet etti.

Kayak ve Snowboard Öğretmenler Derneği Başkanı Yahya Usta, "Esnafın yüzü güldü. Tabi buraya gelen günübirlikçiler de çok mutlular. Büyük bir yoğunluk var. Uzun zamandır bugünü bekliyorduk. İnsanların stres atması gerektiğini bir kez daha görmüş olduk. Tabi ki güvenliğimizi ve sağlığımızı sıkıntıya sokmamak için sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor. Uludağ'da sezon için az bir süre kaldı. Ancak her şeyden önce sağlık gelir" dedi.

Uludağ'a çıkan yollarda ekipler tarafından kar ve buzlanmaya karşı sürekli denetlenirken, Jandarma ekipleri de lastik kontrollerini tek tek yapmayı ihmal etmedi. Uludağ Milli Parklar girişinde yoğunluktan dolayı zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.