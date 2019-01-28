Son Dakika Haberleri: Uludağ Tıklım Tıklım... İha Ekibi Uludağ'ı Havadan Görüntüledi

Uludağ Tıklım Tıklım... İha Ekibi Uludağ'ı Havadan Görüntüledi

57 dakika önce

Uludağ tıklım tıklım... İHA ekibi Uludağ'ı havadan görüntüledi Sömestr tatiline günübirlikçiler, otobüslerle gelen yerli turistler de eklenince yer kalmadıBURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor.

Uludağ tıklım tıklım... İHA ekibi Uludağ'ı havadan görüntüledi
Sömestr tatiline günübirlikçiler, otobüslerle gelen yerli turistler de eklenince yer kalmadı

BURSA - Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonu Milli Park gişelerinden 10 binden fazla araç geçiş yaparken, pistler ise kayak yapan tatilcilerle doldu taştı. İhlas Haber Ajansı Uludağ'ın beyaz güzelliğini ve pistlerin doluluğunu drone ile havadan görüntüledi
Zirve bu sezon yükünü fazlasıyla aldı. Yerli ve yabancı turistler kar seviyesinin 165 santimetreye ulaştığı Uludağ'a akın etti. Otellerde boş yatak kalmazken, günübirlikçiler de zirvenin keyfini çıkardılar.
Kayak pistleri hem profosyonel hem de acemi kayakçılarla dolup taşarken, trafik yoğunluğuna jandarma ekipleri müdahale etti.
Uludağ'da gün içinde hem sisli hem güneşli hava yaşanırken, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü, teleferik ya da karayoluyla ulaşımın sağlandığı Uludağ'ın son yılların en gözde sezonunu geçirdiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 01:31 Kaynak: İHA

Uludağ, Genel
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