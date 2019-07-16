Son Dakika Haberleri: Uludağ Ultra Maratonu'na doğru
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Uludağ Ultra Maratonu'na doğru

36 dakika önce

Profesyonel sporcuların da ter dökeceği Uludağ Ultra Maratonu, 19 Temmuz'da başlayacak.

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Profesyonel sporcuların da ter dökeceği Uludağ Ultra Maratonu, 19 Temmuz'da başlayacak.
Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 19-21 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek maraton, 50'si profesyonel yaklaşık bin sporcuya ev sahipliği yapacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, sporu tabana yaymak, genç ve çocukların sporla buluşmasını sağlamak adına birçok etkinliği hayata geçirdiklerini, bu anlamda uluslararası bir organizasyonu daha Bursa'ya kazandırmaya hazırlandıklarını ifade etti.
Aktaş, maratonun cuma günü başlayıp 3 gün süreceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Yarış, Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğümüz koordinasyonunda 1 genel klasman ve 5 farklı yaş kategorisinde organize edilecek. ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Portekiz, İtalya, İsveç, Norveç ve İran'ın da aralarında bulunduğu 12 ülkeden 50 profesyonel ultra maratoncu da etkinliğimizde yer alacak. Yarışın en uzun etabı 100 kilometreden oluşacak. Maratoncular Zeyniler, Cumalıkızık, Kürekli Şelalesi, Saitabat Şelalesi, Buzul Göletler, Uludağ Zirve, Softaboğan Şelalesi, Bakacak, Kurbağa Kaya ve Sarıalan parkurunu takip edecekler."
Aktaş, 100K, 66K, 30K ve 13K etapları ile her seviyeden yerli ve yabancı sporcuyu ağırlayacak maratonun Bursa'nın spor turizmine önemli katkılar sağlayacağının altını çizerek, "International Trail Running Association (ITRA) tarafından onaylanan parkurları tamamlayan maratoncular, her bir parkur için belirlenmiş uluslararası puanların yanı sıra birçok sponsor ödülünün de sahibi olacak. 5 farklı yaş kategorisinde gerçekleştirilecek yarışlar, halka açık yapılacak." ifadelerini kullandı.
Uludağ Ultra Maratonu'nun başlangıç noktası Kurbağa Kaya'daki meydan olarak belirlendi.
Yarışa kayıt yaptıran sporcular, zirveye Teleferik ile ücretsiz taşınacak. 3 gün sürecek yarışların start, Alinur Aktaş tarafından verilecek.
Alinur Aktaş, Uludağ, Bursa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 03:52 Kaynak: AA
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