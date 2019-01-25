Uludağ Üniversitesi, 13 firma ile proje geliştirecek
1 saat önce
TÜBİTAK tarafından önceki yıl hayata geçirilen 2244 Sanayi Doktora Programı'na Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) önemli bir destek geldi.
TÜBİTAK tarafından önceki yıl hayata geçirilen 2244 Sanayi Doktora Programı'na Bursa Uludağ Üniversitesi
'nden (BUÜ) önemli bir destek geldi. Kentteki 13 Ar-Ge Merkezi'yle birlikte proje hazırlığına girişen BUÜ, toplamda 55 doktora öğrencisi için aylık 4 bin 500 TL burs ve destek aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:28
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