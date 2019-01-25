Son Dakika Haberleri: Uludağ Üniversitesi, 13 firma ile proje geliştirecek

Uludağ Üniversitesi, 13 firma ile proje geliştirecek

1 saat önce

TÜBİTAK tarafından önceki yıl hayata geçirilen 2244 Sanayi Doktora Programı'na Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) önemli bir destek geldi.

Uludağ Üniversitesi, 13 firma ile proje geliştirecek, System.String[]
TÜBİTAK tarafından önceki yıl hayata geçirilen 2244 Sanayi Doktora Programı'na Bursa Uludağ Üniversitesi'nden (BUÜ) önemli bir destek geldi. Kentteki 13 Ar-Ge Merkezi'yle birlikte proje hazırlığına girişen BUÜ, toplamda 55 doktora öğrencisi için aylık 4 bin 500 TL burs ve destek aldı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 02:28 

Bursa, Uludağ Üniversitesi, Ekonomi
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