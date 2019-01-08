Son Dakika Haberleri: Uludağ Üniversitesi 4 bin 500 TL bursla doktora öğrencisi alacak

Uludağ Üniversitesi 4 bin 500 TL bursla doktora öğrencisi alacak

33 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019 Bahar Dönemi içerisinde 55 doktora öğrencisi alacak.

Uludağ Üniversitesi 4 bin 500 TL bursla doktora öğrencisi alacak, System.String[]
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019 Bahar Dönemi içerisinde 55 doktora öğrencisi alacak. TÜBİTAK tarafından başlatılan 'Sanayi Doktora Programı' kapsamında aylık 4 bin 500 TL burs verilecek olan öğrenciler Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışmalarını yürütebilecek.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20 

Bursa, Uludağ Üniversitesi, Ekonomi
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