Uludağ Üniversitesi 4 bin 500 TL bursla doktora öğrencisi alacak
33 dakika önce
Bursa Uludağ Üniversitesi, 2019 Bahar Dönemi içerisinde 55 doktora öğrencisi alacak.
Bursa Uludağ Üniversitesi
, 2019 Bahar Dönemi içerisinde 55 doktora öğrencisi alacak. TÜBİTAK tarafından başlatılan 'Sanayi Doktora Programı' kapsamında aylık 4 bin 500 TL burs verilecek olan öğrenciler Bursa'da 13 farklı sanayi kuruluşunda çalışmalarını yürütebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:20
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