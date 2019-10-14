Uludağ Üniversitesi’nde her 10 öğrenciden biri misafir
23 dakika önce
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitede öğretim gören 70 bin öğrenciden 7 bin 200'ünün dünyanın 128 ülkesinden gelen öğrencilerden oluştuğunu açıkladı.
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitede öğretim gören 70 bin öğrenciden 7 bin 200'ünün dünyanın 128 ülkesinden gelen öğrencilerden oluştuğunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05
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