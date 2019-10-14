Son Dakika Haberleri: Uludağ Üniversitesi’nde her 10 öğrenciden biri misafir
Son Dakika Ekonomi Uludağ Üniversitesi’nde her 10 öğrenciden biri misafir

Uludağ Üniversitesi’nde her 10 öğrenciden biri misafir

23 dakika önce

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitede öğretim gören 70 bin öğrenciden 7 bin 200'ünün dünyanın 128 ülkesinden gelen öğrencilerden oluştuğunu açıkladı.

Uludağ Üniversitesi’nde her 10 öğrenciden biri misafir, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversitede öğretim gören 70 bin öğrenciden 7 bin 200'ünün dünyanın 128 ülkesinden gelen öğrencilerden oluştuğunu açıkladı.

Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 02:05 
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