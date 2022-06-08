Uludağ Üniversitesi'ndeki doktor krizi meclis gündeminde - Son Dakika
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Uludağ Üniversitesi'ndeki doktor krizi meclis gündeminde

08.06.2022 09:42
Uludağ Üniversitesi'ndeki doktor krizi meclis gündeminde

Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Onkoloji Hastanesi'nin hekimsiz kalmasını TBMM gündemine taşıyan MHP Milletvekili Dr.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Onkoloji Hastanesi'nin hekimsiz kalmasını TBMM gündemine taşıyan MHP Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, diğer sağlık kurumlarından geçici doktor görevlendirmesi, kalıcı çözüm için de YÖK Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı'nın tedbir üretmesini istedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin onkoloji bölümünün hekimsiz kalması, MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu tarafından TBMM gündemine taşındı. Konuyla ilgili gündem dışı söz olan TBMM Milli Savunma Komisyonu ile Güvenlik ve İstihbarat Komisyon Üyesi Dr. Vahapoğlu, öncelikle Bursa Uludağ Üniversitesi Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi'nin hem Bursa hem de Güney Marmara Bölgesi'nde yataklı tedavi imkanı sunan tek sağlık kuruluşu olduğunu hatırlattı.

Vahapoğlu, böylesine önemli bir kurumun yüzlerce çocuğa tedavi hizmeti sunarken, hastanede görevli iki onkologtan birinin istifa etmesi, diğer uzman doktorun da sağlık sorunları nedeniyle izne ayrılmasının kuruluşu hekimsiz bıraktığını dile getirdi. Sorunun çözümü için önerisini TBMM kürsüsünden dile getirip, YÖK ile Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunan MHP Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Hidayet Vahapoğlu, sözlerine şöyle devam etti: "Üniversitenin Rektörü ve Fakülte Dekanının gayretleri ile çözüm üretilmeye çalışılsa da ciddi mağduriyetlerin doğması kaçınılmazdır. Hastanenin yeniden fonksiyonel hale gelmesi için Bursa'da Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastanede sadece poliklinik hizmeti veren onkolog hekimlerin üniversite hastanesinde geçici olarak görevlendirilmeleri, kalıcı çözüm için de YÖK Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığınca tedbir üretilmesine ihtiyaç bulunmaktadır."

Bu arada TBMM'deki oturum sonrası konuyla ilgili açıklama yapan Vahapoğlu, Uludağ Çocuk Onkoloji'ye kadrolu uzman hekim ataması konusunda ilgili kurumların üzerine düşeni yapacağına olan inancını dile getirdi. Ayrıca, ciddi bir ameliyat geçiren kliniğin hocası, çocuk onkoloji uzmanı Prof. Dr. Betül Berrin Sevinir'e de geçmiş olsun dileklerini iletti.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Uludağ Üniversitesi, Uludağ, Çocuk, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uludağ Üniversitesi'ndeki doktor krizi meclis gündeminde - Son Dakika

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