Son Dakika Haberleri: Uludağ Üniversitesi'nden Burundi'ye su kuyusu
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Uludağ Üniversitesi'nden Burundi'ye su kuyusu

9 dakika önce

BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan ve büyük bir susuzluk sorununun yaşandığı Afrika ülkelerinden olan Burundi'de su kuyusu açtırdı.

Uludağ Üniversitesi'nden Burundi'ye su kuyusu, System.String[]
BURSA Uludağ Üniversitesi (BUÜ), dünyanın en yoksul ülkelerinden birisi olan ve büyük bir susuzluk sorununun yaşandığı Afrika ülkelerinden olan Burundi'de su kuyusu açtırdı.
Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öncülüğünde başlatılan bir yardım kampanyası ile susuzluk sorununu en ciddi biçimde yaşayan Burundi'ye su kuyusu açtırıldı. Kuyudan su çıkarıldığını gören Burundililer büyük bir sevinç yaşadı.
BUÜ İlahiyat Fakültesi başta olmak üzere üniversite öğrencileri ve akademisyenler tarafından yürütülen kampanyada mutlu sona ulaşıldı. Su kuyusu açtırmak için toplanan bağışların yerine ulaştığını ve kuyunun açıldığını sosyal medya hesaplarından duyuran BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, yeterli miktarın toplanmasıyla birlikte Burundi'deki yetkililerle temasa geçildiğini ve kuyunun bölge halkı ve sivil toplum kuruluşlarının girişimleriyle açıldığını müjdeledi. Başta İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Kemikli ve fakülte yöneticilerine olmak üzere kampanyaya destek veren tüm akademisyenlere ve öğrencilere teşekkür eden Rektör Kılavuz, "Çok şükür, suya büyük ihtiyaç duyan bölge halkı açılan kuyu sayesinde temiz suya kavuştu. Allah, bu faaliyete destek verenlerden ve emek harcayanlardan razı olsun. Su gibi aziz olsunlar" diye konuştu.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:28 Kaynak: DHA
Bursa, Uludağ Üniversitesi, Burundi, Güncel
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