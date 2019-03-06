Uludağ Üniversitesi'nden İki Altın Madalya
11 dakika önce
Antalya'da gerçekleştirilen Türkiye Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası'nda yarışan Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencileri Zafer Şayık ve Muhammed Sait Öncül, altın madalya kazandı.
Antalya
'da gerçekleştirilen Türkiye
Üniversitelerarası Muay Thai Şampiyonası'nda yarışan Bursa Uludağ Üniversitesi
öğrencileri Zafer Şayık ve Muhammed Sait Öncül, altın madalya kazandı.
Türkiye Üniversitelerarası MuayThai Şampiyonası 25 Şubat 1 Mart tarihleri arasında Antalya'da gerçekleştirildi. Yarışmada yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden Zafer Şayık 67 kiloda altın madalya elde ederken, 60 kiloda yarışan Muhammed Sait Öncül de aynı başarıya ulaştı.
BUÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Hasan Arslan
, Spor Müdür Vekili Tuncer Topsaç'ın eşlik ettiği öğrencileri tebrik etti. Uludağ Üniversitesi'nin sporun her alanında önemli başarılar elde ettiğini söyleyen Daire Başkanı Hasan Arslan, "Öğrencilerin yetiştirilmesinde emeği geçen bütün akademisyenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Üniversitemizin spor oyunlarındaki başarı çıtasını hep birlikte daha da yukarıya çıkarmak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 11:48 Kaynak: İHA
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