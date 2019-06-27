Son Dakika Haberleri: Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden Karkamış'a ziyaret
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Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden Karkamış'a ziyaret

37 dakika önce

Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi ve Mimarlık Topluluğu öğrencileri Kaşif Projesi kapsamında Gaziantep'in Karkamış ilçesine gelerek bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi edindi.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden Karkamış'a ziyaret, System.String[]
Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi ve Mimarlık Topluluğu öğrencileri Kaşif Projesi kapsamında Gaziantep'in Karkamış ilçesine gelerek bölgenin tarihi ve kültürel zenginlikleri hakkında bilgi edindi.
Karkamış Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Uludağ Üniversitesi Sanat Tarihi ve Mimarlık Topluluğu öğrencileri Karkamış Antik Kenti'nde devam eden kazı çalışmalarını yerinde inceledi.
Karkamış Belediye Başkanı Ali Doğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programda öğrenciler Karkamış ve Barak'ın kültürü ve tarihi zenginliklerini yerinde inceleme imkanı buldu.
Karkamış Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicolo Marchetti ise öğrencilere antik kentle ilgili bilgi verdi.
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 04:47 Kaynak: AA
Gaziantep, Uludağ Üniversitesi, Karkamış, Güncel
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