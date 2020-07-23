Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin hidrojenli aracı "Barbaros" ödüle doymuyor - Son Dakika

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin hidrojenli aracı "Barbaros" ödüle doymuyor

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) tarafından üretilen hidrojenli araç "Barbaros", Shell Eco Marathon Avrupa 2020 Yarışması'nda "Teknik İnovasyon" ve "Sürdürülebilir Ekonomi" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin hidrojenli aracı

Bursa Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT) tarafından üretilen hidrojenli araç "Barbaros", Shell Eco Marathon Avrupa 2020 Yarışması'nda "Teknik İnovasyon" ve "Sürdürülebilir Ekonomi" kategorilerinde ödüle layık görüldü.

Yenilikçi, verimli ve çevreye duyarlı elektrikli araçlar geliştirmek amacıyla yola çıkan genç mühendis adayları, araç verimliliğini yüzde 10 artıran iki serbestlik dereceli yönlendirme sistemi, tekerlek grubu kütlesini yüzde 25 azaltan tekerlek içi süspansiyon sistemi ve manyetik dişli kutusu tasarladı.

Ekip, tasarladıkları hidrojenli araç için egzozdan su buharıyla dışarı atılan, tepkimeye girmemiş hidrojeni tekrar kullanmaya olanak sağladı. Bu sayede fazla yakıt sarfiyatını önleyen gençler, atık durumdaki mekanik parçaları iyileştirilerek yeniden bu araçta kullandı. Aracın plastik kısımları da geri dönüştürülmüş plastik malzemelerden 3 boyutlu yazıcıda üretildi.

Bu özellikleriyle Shell Eco Marathon Avrupa 2020 Yarışması'nda, "Teknik İnovasyon" ve "Sürdürülebilir Ekonomi" kategorilerinde birinci seçilen hidrojenli araç "Barbaros", 1 metreküp hidrojenle 182,6 kilometre gidebiliyor.

UMAKİT Takım Pilotu ve Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Furkan Avcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, topluluğun kurulduğu 2004 yılından bu yana alternatif enerjili araçlar üzerine çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Topluluk olarak, ulusal ve uluslararası birçok mühendislik yarışmalarına katıldıklarını belirten Avcı, önemli organizasyonlarda birçok dereceler elde ettiklerini anlattı.

"Araç yüksek yerlilik oranına sahip"

Üniversitedeki atölyelerinde, Makine ile Elektrik Elektronik Mühendislikleri bölümlerinde okuyan öğrencilerden oluşan 10 kişilik ekiple çalışmalar yürüttüklerini aktaran Avcı, "Araç üzerindeki üretim, öncesindeki araştırma ve tasarım, tamamen buradaki öğrenciler tarafından yapılıyor. Araçlar, yüksek yerlilik oranına sahip. Araçtaki elektrik motoru, batarya yönetim sistemi, batarya paketlemesi gibi birçok kalem, öğrenciler tarafından tasarlanıp üretildi." diye konuştu.

Avcı, "Barbaros"un, 2017'den bu yana süren çalışmaların ürünü olduğunu vurguladı.

Aracın diğer özelliklerine ilişkin de Avcı, "Tekerlek içi süspansiyon sistemi, topluluktaki öğrencilerce tasarlanıp üretildi. Bununla ilgili geliştirme çalışmaları halen devam ediyor. Burada amaç, araçların ağırlık sorununu ortadan kaldırmak. Aracın plastik kısımları da geri dönüştürülmüş plastik malzemeler kullanılarak 3 boyutlu yazıcıda üretildi. Aracımız çevreciliğiyle bilinen ve düşük tüketim değerleriyle yüksek kilometreler yapabilen bir araç. Aracımız, 1 metreküp hidrojenle 182,6 kilometre gitmeyi başarmış, 2018'de Avrupa'nın en verimli aracı seçilmişti." ifadelerini kullandı.

"Karbon jant üretimiyle lastiklerde kayda değer bir hafifleme sağladık"

Tasarım sırasında inovatif ürünler geliştirdiklerine dikkati çeken Avcı, karbon jant, tekerlek içi süspansiyon sistemi, manyetik vitesli elektrik motoru ve sıvı soğutmalı batarya paketlemesi gibi unsurların önemli avantaj sağladığını belirtti.

Furkan Avcı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha önce takılı olan alüminyum jantlar, karbon jantlardan daha ağır. Karbon jant üretimiyle lastiklerde kayda değer bir hafifleme sağladık. Manyetik vitesli elektrik motoru da çok önemli bir ürün. Burada manyetik alanı değiştirerek istediğimiz zaman düşük hız yüksek tork, istediğimiz zaman düşük tork yüksek hız elde etmek amaçlandı. Araçların kalkışında ihtiyaç duyulan yüksek torku, daha sonra ihtiyaç duyulan yüksek hızı bu manyetik vitesli elektrikli motorla kazanmış oluyoruz. Bu tasarımlar bizler için çok önemli. Bu çalışmaları yaparken aslında Bursa'da üretilecek yerli ve milli araç için geliştirilebilir teknolojiler üretmiş oluyoruz. Burada çalışan herkes, günün birinde bu tür fabrikalarda görev almayı hedef edindi."

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2020 11:41 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin hidrojenli aracı 'Barbaros' ödüle doymuyor - Son Dakika
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