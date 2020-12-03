Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Kılavuz, AA muhabirleri ile foto muhabirleri tarafından yurt içi ve dışında çekilen fotoğrafları inceleyerek kareleri beğendiğini söyledi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in " Van'da çığ felaketi" başlıklı fotoğrafına oy veren Kılavuz, yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal", spor kategorisinde ise Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı karelerini tercih etti.