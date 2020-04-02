Son Dakika › Güncel › Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'dan öğrencileri sevindirecek haber - Son Dakika
Uludağ Üniversitesi Rektörü Kılavuz'dan öğrencileri sevindirecek haber
6 saat önce
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz resmi sosyal medya hesabından öğrencileri sevindirecek paylaşımda bulundu.
Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz resmi sosyal medya hesabından öğrencileri sevindirecek paylaşımda bulundu.
Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz resmi hesabından, "COVİD-19 tedbirleri kapsamında üniversitemizin tatil edildiği 16 Mart itibarıyla, üniversitemize ait yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin Mart ayı ücretlerini iade etmeye ve Nisan, Mayıs, Haziran aylarında da ücret almamaya karar verdik" şeklinde paylaşımda bulundu. - BURSA
Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 04:31 Kaynak: İHA
Son Dakika Şarkıcı Mustafa Sandal, bazı bağış kampanyalarının bloke edilmesine tepki gösterdi Bakanların ve Bakanlıkların sosyal medya analiz raporu yayımlandı Oyuncu Meltem Miraloğlu ismini değiştirdi! FETÖ ile bağlantılı "Türkiye Gerçekleri" hesabının sahibi gözaltına alındı