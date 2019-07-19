Uludağ Üniversitesi, "Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliği düzenleyecek

Uludağ Üniversitesi
, (UÜ) üniversite aday öğrencilere yönelik "Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliği düzenleyecek.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 23-25 Temmuz tarihlerinde Görükle
Merkez Kampüsü'ndeki etkinlikte öğrencilere üniversite hakkında tüm bilgiler anlatılacak.
Üç gün sürecek etkinlikte uzman personeller, tüm fakülteler, meslek yüksekokullarına ilişkin bilgileri ile akademik kariyer olanakları, burslar ve sosyal aktivite imkanlarını üniversite adayı gençlere aktaracak.
Adaylar ve aileleri, üniversitenin uzman tercih danışmanları, akademik ve idari personelinden, etkinlik boyunca üniversite tercihleri, bölümler ve sunulan imkanlar konusunda yüz yüze bilgi alabilecek, Tanıtım ve Tercih Günleri'nde 22 farklı birimden 50'si akademisyen, 29'u idari personel toplam 79 personel görev yapacak.
Açıklamada görüşlerine yer verilen UÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz
, adayların olanakları ölçüsünde üniversitelere giderek ziyarette bulunmasının önemli olduğunu vurguladı.
Kılavuz, tercihlerin önemine dikkati çekerek, "Eğitim alınacak ve ortalama 4 yıl boyunca kalınacak kentin görülmesi ve yaşam şartlarının araştırılması gerekiyor. Bursa
Uludağ Üniversitesi olarak bu süreçte tüm ziyaretçilerimize üniversitemizi ve imkanlarımızı en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız. Öğrenciler, etkinlik boyunca kent kültürü, konaklama imkanları, üniversite yerleşkesi, fakülteler, meslek yüksekokulları, burslar, yemekhane gibi çok sayıda konuda ayrıntılı bilgi sahibi olabilecekler" diye konuştu.
Öte yandan üniversite tarafından İstanbul
, İzmir
ve Antalya
'da da tanıtım etkinlikleri düzenleyecek.